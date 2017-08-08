نزاهة تكشف مستجدات قضايا توظيف أقارب مسؤولين بالجامعات وتعيين الوزير لابنه - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة “، عن أخر المستجدات في القضايا المتعلقة بتوظيف أقارب مسؤولين في الجامعات، وفي قضية تعيين الوزير لابنه، مؤكدة انتهاء دورها وإحلالتها للجهات المختصة.

وأكد المتحدث باسم الهيئة عبدالرحمن العجلان، أن الهيئة توفر الحماية الكافية للمبلغين عن قضايا الفساد، ولكل مبلغ حرية الإفصاح عن اسمه أو إخفائه، وإذا قرر إخفاءه فحتى العامل على القضية بالهيئة لا يستطيع معرفة اسمه.

وأوضح العجلان أن مهمة الهيئة ودورها في توظيف أقارب مسؤولين بالجامعات والوزير لابنه قد انتهى، مبينا أن الهيئة تحيل قضايا الفساد إلى مسار واحد من 3 مسارات، فإما أن تحيلها إلى النيابة العامة، أو الجهات الرقابية، أو تحيلها إلى الجهة التي حدثت فيها قضية الفساد، للاستفسار عنها، وفقا لصحيفة الحياة.