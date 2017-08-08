الصين: سنطبق العقوبات على كوريا الشمالية 100% - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

شدد وزير خارجية الصين وانغ يي، على أن بلاده ملتزمة 100%، بتطبيق المجموعة الأخيرة من العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

وأضاف على هامش منتدى للأمن الإقليمي في العاصمة الفليبينية: ” الصين ستطبق بالتأكيد القرار الجديد 100 %، بشكل كامل وصارم “، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأقر مجلس الأمن الدولي السبت حزمة جديدة من العقوبات، تتضمن حظرا على تصدير بيونغ يانغ للفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص إضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية.

وتم تبني الإجراءات بالإجماع، إذ وافقت عليها الصين، أهم دولة حليفة لكوريا الشمالية وطوق نجاتها الاقتصادي، إضافة إلى روسيا.

وتصاعد التوتر منذ أجرت كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي، اختبارين ناجحين لصواريخ بالستية عابرة للقارات، مثيرة حالة من الذعر بشأن سرعة تطور قدرتها التسلحية.