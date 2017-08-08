إغلاق فرع ماكدونالدز بحائل بعد تسمم 4 أشخاص - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أغلقت أمانة منطقة حائل، أمس الإثنين، أحد فروع مطعم ” ماكدونالدز ” الشهير للوجبات السريعة، وذلك لتسببه في تسمم 4 أشخاص بميكروب ” سالمونيلا “، وتم تغريمه 4 آلاف ريال بواقع 1000 ريال عن كل حالة، بالإضافة إلى 15 ألف ريال أخرى نتيجة مخالفات عديدة وجدت بالمطعم.

وأصدرت إدارة ” ماكدونالدز السعودية ” بيانا أوضحت فيه أن حادثة التسمم وقعت في شهر إبريل الماضي وهي محل متابعة منها مع الجهات المعنية، مضيفة أنها تتوقع إعادة فتح الفرع خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن الفرع الذي تعرض للإغلاق قدم خدماته للمئات من الأشخاص في يوم نفس اليوم الذي شهد حالات التسمم، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف آخرين تمت خدمتهم منذ وقوع البلاغ دون ورود أي شكاوى.

وأكدت ماكدونالدز السعودية أنها تأخذ مثل هذه الأمور على محمل الجد لأن سلامة العملاء على رأس أولوياتها، وأنها تسخر كافة إمكانياتها للتأكيد من خلال الرقابة المستمرة على الالتزام بالمعايير الصارمة في جميع الفروع، وتتخذ أشد الإجراءات على كل من يتجاوز أياً كان ومهما كان المبرر.