إنقاذ 155 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل طرابلس - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أعلنت البحرية الليبية، أمس الإثنين، إنقاذ 155 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد أميال من سواحل العاصمة طرابلس.

وقالت البحرية الليبية في بيان، إن “عملية الإنقاذ قامت بها دورية من تشكيل الزوارق التابع لقاعدة طرابلس البحرية”.

وأوضحت أن عملية الإنقاذ “تمت على بعد 10 أميال من ساحل سيدي بلال بمنطقة الصياد.. المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية من بينهم 18 امرأة، و10 أطفال كانوا على متن القارب المطاطي المتهالك”.

وأضافت أنه تم توجيه المهاجرين إلى قاعدة طرابلس، حيث نقطة حرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة تم تسليمهم إلى مركز إيواء “بوسليم” التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس.