الجوازات توضح طريقة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي الصادرة من الكفيل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع استفسار مقيم بشأن كيفية إلغائه تأشيرة الخروج النهائي، بعدما أصدرها له كفيله، إثر تقديمه شكوى ضده في مكتب العمل.

وغرد المقيم لمديرية الجوازات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أوضح فيه أنه تقدم بشكوى لمكتب العمل ضد كفيله الذي أصدر له تأشيرة خروج نهائي قبل موعد الجلسة المحددة في مكتب العمل، كي لا يتمكن من استكمال مرحلة التقاضي.

بدورها، أوضحت الجوازات للمقيم أن بإمكانه إلغاء تأشيرة الخروج النهائي من خلال منصة “أبشر”.