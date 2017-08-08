وافد آسيوي ينتحر شنقا في غرفة مهجورة بعفيف - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

فارق وافد من الجنسية الهندية الحياة شنقا بإحدى الغرف المهجورة الملحقة بورشة تصليح السيارات التابعه له، في مركز الحوميات غرب عفيف.

وتلقت الجهات الأمنية، بلاغا، أمس الاثنين، من أحد المواطنين، مفاده بأنه عثر على أحد العمال لديه مشنوقاً بحبل لفه حول عنقه وربطه في مروحة بإحدى الغرف المهجورة الملحقة بورشة تصليح السيارات التابعه له، حيث باشر المحققون من مخفر الحوميات البلاغ واتضح أن الوفاة قد مضى عليها فترة وقد ظهرت روائح التعفن على الجثة، وقد تم استدعاء الأدلة الجنائية بالرياض وإشعار النيابة العامة بمحافظة عفيف حول الحادثة.