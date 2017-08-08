مواطنة تفقد جنينها وإصابة ابنتها بهجوم كلبين عليهما في منتجع سياحي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

فقدت مواطنة جنينها وأصيبت ابنتها بجروح إثر هجوم كلبين للحراسة عليهما، أثناء تواجدهما في منتج سياحي عام بمحافظة جدة.

وأوضح زوج المواطنة، أنهما كانا في بهو المنتجع حينما هاجمهما الكلبان المنوط بهما الحراسة بالمنتجع السياحي، ما تسبب في نقل زوجته وابنته للمستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد الجروح التي لحقت بهما، وعند وصولهما للمستشفى، تأكد أن زوجته فقدت جنينها إثر سقوطها على الأرض عند هجوم الكلاب.

وتقدم الزوج بشكوى رسمية لهيئة السياحة بالتدخل السريع لحماية أرواح السائحين، ومحاسبة المسؤول عن هذه الواقعة.