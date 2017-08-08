مكاوي طالع مع عتبان - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 8
أغسطس
الله يحرقهم بالنار اذا كانوا يحطوها ع النار وهي حيه
لا ياهيمو ياحبيبي
لو تلاحظ هم ذبحوها
لكن الضب روحو طويله
ماتطلع على طول
والله ياهيمو لو تاكلو مره وحده
تدمن على اكله طعمو ولا الاستكوزا
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هييموو[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحرقهم بالنار اذا كانوا يحطوها ع النار وهي حيه
محمدالعتيبي[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا ياهيمو ياحبيبي
لو تلاحظ هم ذبحوها
لكن الضب روحو طويله
ماتطلع على طول
والله ياهيمو لو تاكلو مره وحده
تدمن على اكله طعمو ولا الاستكوزا