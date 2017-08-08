بالصور.. الهلال الأحمر تشارك في سباق تحدي الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

شارك الهلال الأحمر بمنطقة الباحة ولمدة ثلاثة أيام ضمن سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات الذي أقيم بمحافظة بني حسن بتنسيق من الاتحاد السعودي لسباق السيارات والدراجات النارية، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بثلاث فرق إسعافية، وكذلك القيادة الميدانية، وفي مقدمتهم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة، خالد الغامدي، ومدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية.

وأوضح عماد الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في الباحة، أن مشاركة الهلال الأحمر تأتي ضمن إنجاح هذا السباق وتقديم الخدمات اللازمة، التي يحتاج إليها هذا السباق، الذي يعد الأول على مستوى الخليج العربي، ويقوده كوكبة من أبطال السرعة.