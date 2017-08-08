طائرة الخطوط السعودية تستكمل رحلتها للهند بعد 16 ساعة توقف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أقلعت طائرة الخطوط الجوية السعودية أمس الإثنين، من مدينة تشيناي الهندية بعد أن مكث الركاب بها 16 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، متجهة إلى وجهتها الأصلية مدينة ” كوشين ” الهندية.

وكانت الرحلة المتجهة من الرياض إلى ” كوشين ” ، صادفت حالة جوية سيئة فوق ولاية ” كيرالا ” الهندية، ما دعا قائد الطائرة إلى تغيير خط سير الرحلة للهبوط في مدينة تشيناي الهندية، حيث مكث بها الركاب، حتى تحسنت الأجواء، ومن ثم أكملت الرحلة طريقها المعتاد إلى كوشين.

يُذكر أن الطائرة التي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي، كان على متنها حوالي 300 راكب، أبدى معظمهم تذمره من البقاء في تشيناي لمدة 16 ساعة، بعد تأخر إقلاع الطائرة، لكن الشركة اعتذرت لهم.