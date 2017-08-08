مهرجان تمور الجوف يستمع من المزارعين ويعرفهم على السجل الزراعي - صحيفة صدى الالكترونية

الجوف(صدى):

برعاية محافظ دومة الجندل المكلف الأستاذ ناصر السهلي استمع رئيس اللجان المنظمة لمهرجان تمور الجوف رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق من المزارعين للعديد من الآراء و المقترحات التي تخدم المهرجان والذي عقد مساء أمس الاثنين بمكتبة الأمير تركي بن عبدالعزيز .

وفي بداية اللقاء رحب المغرق بسعادة المحافظ وجميع المزارعين والاعلاميين والمهتمين بالشأن الزراعي وخاصة حلوة الجوف متمنيا حضور بقية المزارعين في اللقاء القادم والذي حدد نهاية الأسبوع القادم وتم عرض السجل الزراعي واستمارة المشاركين واستمع لبعض مداخلات المزارعين الذين تفاعلوا مع سرد شروط مسابقة جائزة سمو أمير الجوف والتي عرضها رئيس قسم صحة البيئة بالبلدية الدكتور أحمد الهريويل .

وتم تحديد لقاء الأسبوع القادم للمزارعين وطلب ترشيح ممثلين للمزارعين للالتقاء بالمسؤولين والذي يهدف لتطوير إنتاج التمور وأساليب تسويق وتصنيع و تغليف وبيع التمور على مدار العام وهي نواة لجميعة بمنطقة الجوف تعنى بالتمور .