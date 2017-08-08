سارة نتنياهو تواجه 4 تهم بالفساد - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية مساء يوم الإثنين، بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية سيعلن قريباً عن قبوله توصيات الشرطة بخصوص الملفات المتعلقة بزوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسيعلن عن تقديم لوائح اتهام بحقها.

وأوضحت بحسب وكالة ” معا ” ، أن سارة نتنياهو مشتبهة بالتورط بأربع مخالفات مختلفة، والتي كلفت ” إسرائيل ” مئات آلاف الشواكل.

وأضافت القناة، أن الملف الأول يتعلق بتشغيل كهربائي، بدون مناقصة، بشكل شخصي، على حساب خزينة الحكومة، والثاني تشغيل عاملة لمقر رئيس الحكومة الرسمي والتي قامت بشكل فعلي بالعناية بوالدها المرحوم، وكان معاشها ممولاً كذلك من قبل الحكومة.

أما الملف الثالث، كان شراء أثاث لحديقة مقر رئيس الحكومة الرسمي ونقله إلى بيته الخاص في قيساريا بمركز ” إسرائيل ” ، والملف الرابع كان تضخيم حجم نفقات الوجبات في بيت رئيس الحكومة.

يشار إلى أنه قبل عام وشهرين، أوصت الشرطة بمحاكمة زوجة رئيس الحكومة، ومؤخراً أضيفت توصيات أخرى من مكتب النائب العام.

والأسبوع الماضي، استدعيت سارة نتنياهو للتحقيق لإتمام التحقيقات بالقضية، بعد طلب من المستشار القضائي، وعلى ما يبدو بسبب تمويل وجبات ولائم أقامها الزوج نتنياهو في المقر الرسمي، والتي أعقبتها فواتير بعثت إلى مكتب رئيس الحكومة.

وفي شهر مايو 2016، أوصت الشرطة الإسرائيلية تقديم سارة نتنياهو إلى المحاكمة بالقضية، وبعد أن أنهت تحقيقاتها نقلت النتائج إلى مكتب النيابة العامة.

واعتبرت الشرطة أن لديها إثباتات وقرائن تتيح أيضاً تقديم لوائح اتهام بحق مدير مكتب نتنياهو عزرا سيدوف، وآخرين.