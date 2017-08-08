محكمة نيجيرية تأمر بمصادرة منزل فاخر لوزير البترول السابق - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

أمرت محكمة في نيجيريا اليوم الاثنين، بمصادرة منزل فاخر يمتلكه اليسون ماديوك وزير البترول السابق والذى يحاكم فى إطار قضايا فساد، حيث تبلغ قيمة هذا المنزل نحو 5ر37 مليون دولار أمريكي.

وذكرت شبكة ” أيه بي سي نيوز ” الإخبارية الأمريكية، أن السلطات النيجيرية تتهم وزير البترول السابق بشراء هذا المنزل الفخم من عائدات أنشطة غير قانونية.

ويعتبر هذا الحكم ثانى ضربة يوجهها القضاء فى نيجيريا لوزير البترول السابق بعد صدور حكم مماثل فى شهر فبراير الماضى نص على مصادرة اكثر من 110 ملايين دولار من حساباته المصرفية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق التحقيقات فى نيجيريا يقوم أيضا بملاحقة املاك اليسون فى الولايات المتحدة وبريطانيا حيث تحوم شبهات حول قيامه بشراء عقارات فى الدولتين بأموال مملوكة للدولة.