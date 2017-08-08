بالفيديو.. شرطة جازان تتحرى عن جناة نفذوا سطوًا مسلحًا على صيدلية - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تواصل شرطة جازان اليوم الإثنين، التحرى والبحث عن جناة نفذوا عملية سطو على صيدلية بمحافظة أحد المسارحة جنوب منطقة جازان.

‏وكشف مقطع فيديو مسجل من كاميرا الصيدلية قيام ثلاثة مراهقين بالسطو المسلح على إحدى الصيدليات الخاصة الواقعة بمحافظة أحد المسارحة، صباح أمس الأحد، وكان بحوزة أحدهم سلاح أبيض ” ساطور ” ، وهددوا الصيدلي وسرقوا مبلغًا ماليًّا من الخزينة بالإكراه، وفروا هاربين.

وقال مصدر لـ ” صدي ” ، إنه لا تزال عمليات التحري عن الجناة جارية، ‏مؤكدًا أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، وكذلك شرطة محافظة أحد المسارحة، لمعرفة تفاصيل أكثر عن الجناة، في محاولة للوصول إليهم والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة، بعد اتّخاذ الإجراءات اللازمة.