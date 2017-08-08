⁠⁠⁠⁠محافظ الاستثمار يشكر القيادة على السماح للشركات العالمية بالعمل في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ على موافقة مجلس الوزراء بالسماح للمكاتب الهندسية العالمية بالعمل في المملكة.

وقال: ” إن الخدمات الاستشارية الهندسية بمختلف تخصصاتها من أهم تلك القطاعات التي قامت الهيئة بمراجعة آلية الاستثمار فيها، حيث لا تسمح الأنظمة الحالية بدخول الشركات الهندسية الأجنبية بنسبة تملك 100% للاستثمار في السوق السعودي ” .

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت اشتراطات خاصة بمشاركة الجهات ذات العلاقة مثل أن تكون الشركة أو أحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في نفس المجال متواجدة في 4 دول على الأقل، مفيدا أن قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر اليوم بالسماح للشركات الهندسية الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، سينعكس إيجابيا على المملكة وسيخلق عددا من الوظائف.

وأوضح العمر أن الهيئة ستستقبل طلبات الشركات الهندسية العالمية التي تحقق الاشتراطات والمعايير على موقعها الالكتروني ابتداءً من الأسبوع القادم ، ويمكن للجهات المهتمة مراجعة موقع الهيئة أو التواصل مع الهيئة للاطلاع على كافة الشروط.

يذكر أن قرار السماح بالشركات الهندسية الأجنبية يأتي من منطلق ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من مراجعة للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تستحق الدعم والتسهيل لاستقطاب استثماراتها في المملكة، والتي تعتبر مجالاً هاماً من مجالات نقل المعرفة، وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية.