روسيا تصدر تأشيرات سياحية مجانية للسعوديين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قررت وزارة الخارجية الروسية، منح تأشيرات إلكترونية، غدًا الثلاثاء، لمواطني المملكة وعدد من الدول بشكل مجاني، لدخول الأراضي الروسية.

وقالت تقارير روسية إنه سيتمكن من الحصول على التأشيرات الإلكترونية مواطنو كل من ” المملكة والجزائر والبحرين وبروناي والهند وإيران وقطر والصين وكوريا الشمالية والكويت والمغرب والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسنغافورة وتونس وتركيا واليابان ” .

ويُسمح بدخول روسيا بالتأشيرات الإلكترونية فقط عبر الأراضي التي تشملها المنطقة التجارية والاقتصادية الخاصة تحت اسم ” ميناء فلاديفوستوك الحر ” ، أي أقاليم بريمورييه وكامتشاتكا وخاباروفسك ومقاطعة ساخالين ودائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم.

ومن المقرر أن تمنح التأشيرات مجانًا بناء على طلب مواطن أجنبي، يُرسَل عبر الموقع، ولا يحتاج المواطنون لأية وثائق أخرى للحصول على التأشيرة سوى الطلب، والصورة الرقمية للمواطن. وسيُسمح للمواطنين الأجانب البقاء على الأراضي الروسية لمدة لا تتجاوز 8 أيام في غضون 30 يومًا.