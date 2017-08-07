أستاذ علوم سياسية يطالب بمحاكمة إيران على اقتحام سفارة المملكة بطهران - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد أستاذ العلوم السياسية بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، الدكتور أحمد البرصان، إنه وفقا للمادة ٢٢ من اتفاقية فينا للبعثات الدبلوماسية التي تنص على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانتها من الاضطراب أو من الحط من كرامتها.

وطالب الدكتور البرصان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بردع الانتهاكات الإيرانية للسفارات وتجريمها ومحاكمتها كدولة لا تعير الأنظمة الدولية والقانون الدولي أي اهتمام وفقاَ للمادة 31 التي نصت على أن الدولة الموفد إليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو أضرار بها، ومنع أي إضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها.

وأكد أن ما قامت به السُلطات الإيرانية من مماطلة ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، رغم مضي أكثر من عام ونصف على هذا الاعتداء يعد مخالفاً للأعراف والقوانين الدولية والمعاهدات ولاتفاقيات فينا ولذلك وجب معاقبة المقتحمين والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبعثة والقنصلية واطلاع المملكة على مجريات التحقيق في الحادثة.