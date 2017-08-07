الجوازات: 100 ألف ريال عقوبة المتهاونين في الإبلاغ عن تأخر الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

توعدت المديرية العامة للجوازات الشركات ومؤسسات خدمات الحجاج المتهاونين في الإبلاغ عن تأخر الحجاج أو المعتمرين لديها في المغادرة بالعقوبة المالية التي قد تصل إلى 100 ألف ريال.

وحذرت ” الجوازات ” شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين من التهاون في إبلاغ الجهات المختصة حين تأخر أي من الحجاج أو المعتمرين لديها في المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.

وأعلنت أن الغرامة المالية تكون في المرة الأولى بمبلغ 25 ألف ريال، ثم 50 ألف للمرة الثانية، فيما تكون عند المخالفة للمرة الثالثة فأكثر بمبلغ 100 ألف ريال، وأن هذه الغرامات تزيد بزيادة عدد المخالفين.