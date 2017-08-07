الجوازات: 100 ألف ريال عقوبة المتهاونين في الإبلاغ عن تأخر الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

الجوازات: 100 ألف ريال عقوبة المتهاونين في الإبلاغ عن تأخر الحجاج
توعدت المديرية العامة للجوازات الشركات ومؤسسات خدمات الحجاج المتهاونين في الإبلاغ عن تأخر الحجاج أو المعتمرين لديها في المغادرة بالعقوبة المالية التي قد تصل إلى 100 ألف ريال.
وحذرت ” الجوازات ” شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين من التهاون في إبلاغ الجهات المختصة حين تأخر أي من الحجاج أو المعتمرين لديها في المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.
وأعلنت أن الغرامة المالية تكون في المرة الأولى بمبلغ 25 ألف ريال، ثم 50 ألف للمرة الثانية، فيما تكون عند المخالفة للمرة الثالثة فأكثر بمبلغ 100 ألف ريال، وأن هذه الغرامات تزيد بزيادة عدد المخالفين.
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