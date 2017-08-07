وزير الصحة للمواطنين عبر تويتر: مطالبكم محل اهتمامنا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تفاعل وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مع هاشتاق وصل إلى ترند تويتر اليوم الإثنين، تضمن مطالبات المواطنين من مراجعين للقطاعات الصحية، وعاملين فيها.

وقدم وزير الصحة، شكره للمشاركين في الهاشتاق قائلاً: ” ‏أشكر كل من شارك في ‫#ماذاتطلبمنوزيرالصحة. ‏وكل الملاحظات محل اهتمامي وزملائي في ‫الصحة، ونقوم برصدها ومناقشتها، والعمل على تطويرها ” .

وكان الهاشتاق قد سجَّل مشاركة واسعة من المواطنين، فيما لاقت مبادرة وتفاعل وزير الصحة وإعلانه الاهتمام بتلك المطالب الإشادة والثناء.