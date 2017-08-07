غدًا.. انطلاق فعاليات إعادة ما دمرته الحرب في عدن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن وزير الأشغال العامة والطرق اليمني معين عبد الملك، أن يوم غد الثلاثاء، ستنطلق فعاليات إعادة ما دمرته الحرب التي خلفها المتمردون الحوثيون في عدن.

وقال عبد الملك – في تصريح نقلته قناة ” العربية ” الإخبارية اليوم الإثنين- ” إن الحكومة ستبدأ في إعادة ترميم وبناء 1221 منزلا كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى إعادة ترميم وبناء المنشآت الحكومية والخدمية المتضررة بتكلفة تفوق 34 مليون دولار، كما تعمل الحكومة بشكل متسارع لإزالة آثار الحرب ” .. مشيرا إلى أن البلاد ستشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة افتتاح العديد من مشاريع الإعمار.

وأوضح الوزير اليمني أن جهود إعادة الإعمار في عدن وحدها تحتاج إلى مبالغ طائلة تسعى الحكومة إلى ضخها بالتنسيق مع دول التحالف العربي والمجتمع الدولي وجميع الشركاء الدوليين.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن رصدت أكثر من 20 نوعًا من الانتهاكات ونحو 17 ألفًا و123 حالة وقعت في البلاد جراء انقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.