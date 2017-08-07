أهم الدول المصدّرة للمملكة وحجم التغير - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف تقرير التضخم للربع الثاني لعام 2017 والذي أصدرته وكالة الأبحاث والشؤون الدولية بمؤسسة “ساما”، عن أكثر 5 دول تصديرا للمملكة خلال شهر مايو 2017، وحجم التغير ارتفاعًا وانخفاضًا مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح التقرير أن أكثر الدول المصدرة للمملكة وفق إحصاء شهر مايو 2017 هي الصين أولًا بـ 7.55 مليار ريال بارتفاع قدره 3.8% عن شهر مايو 2016، ثم في المركز الثاني الولايات المتحدة بـ 5.35 مليار ريال، منخفضة بمقدار 14.5% عن مايو 2016، وفي المركز الثالث في الدول المصدرة للمملكة، جاءت الإمارات العربية المتحدة بـ 2.87 مليار ريال، بارتفاع قدره 12.3% عن نفس الشهر العام الماضي.

يُذكر أن الدول الخمس الأكثر تصديرا للمملكة خلال كامل العام الماضي 2016 كانت على الترتيب: الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، اليابان، ثم كوريا الجنوبية.

ويوضح الجدول الآتي حجم التغير في الاستيرادات من الدول المذكورة، خلال عامي 2015 و2016: