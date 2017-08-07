خوان ماتا: ريال مدريد فريق قوي لكن مانشستر يونايتد له تاريخ كبير - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قلل الإسباني خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الفارق بين فريقه وريال مدريد الإسباني، قبيل انطلاق مباراة كأس السوبر الأوروبي المقررة غدًا الثلاثاء.

وقال ماتا – في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين – ” حينما يجري الحديث عن ريال مدريد، فنحن نتحدث عن فريق توج بألقاب كثيرة في دوري الأبطال ” .. فزنا بالدوري الأوروبي وهم احتفظوا بدوري الأبطال وفازوا بالليجا، إنهم أقوياء ” .

وأضاف قائلا “لكن مانشستر يونايتد له تاريخه الكبير وفاز بعدة ألقاب، نرغب في الوصول إلى حيث كان ريال مدريد الموسم الماضي، أي نهائي دوري الأبطال ومحاولة الفوز به ” .

وتابع ماتا ” نسير على الطريق الصحيح، وندعم الفريق بلاعبين شباب وأقوياء يرغبون في الفوز.. سنواصل دائما الصراع على الألقاب ونرغب في القيام بهذا الأمر منذ البداية، الفارق مع ريال مدريد ليس كبيرا للغاية، وكذلك مع بايرن ميونيخ وبرشلونة، مانشستر يونايتد له نفس القامة ” .