إيداع مهاجم سائحات الغردقة المصرية بمستشفى للأمراض العقلية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أودعت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الإثنين، منفذ هجوم استهدف سياحًا بمدينة الغردقة في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للكشف عن مدى سلامته العقلية.

وجاء قرار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، بإيداع منفذ الهجوم في المستشفى لمدة 45 يومًا، لتحديد مدى مسئوليته عن ارتكاب أفعاله.

جدير بالذكر أن المتهم الذي هاجم عددًا من السياح بسلاح أبيض على شاطئ أحد فنادق الغردقة، في 14 يونيو الماضي، ما أدى إلى مقتل سائحتين ألمانيتين وأخرى من التشيك، وإصابة 3 سائحات أخريات.