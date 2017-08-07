 بالفيديو.. استعراضي بمهرجان يخطئ التصويب بالسكين ويصيب زميله في رأسه - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 7

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. استعراضي بمهرجان يخطئ التصويب بالسكين ويصيب زميله في رأسه

بالفيديو.. استعراضي بمهرجان يخطئ التصويب بالسكين ويصيب زميله في رأسه

بالفيديو.. استعراضي بمهرجان يخطئ التصويب بالسكين ويصيب زميله في رأسه
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر تهور أحد أشخاص فرقة استعراضية، يستعرض مهاراته في استخدام السكاكين بأحد مهرجانات الطائف، مصيبا شخصا في رأسه بالسكين.

وأبان المقطع المصور المتهور وهو يصوب على لوحة ليخطأ الهدف ويصوبها في رأس زميله الذي يقف في منتصف اللوحة، الأمر الذي سبب حالة من الهلع بين المواطنين.

 


الوسوم:, ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13576 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههه الله لايعطيك عافية

[ عدد التعليقات: 31527 ] نشر منذ 35 دقيقة

نتمنى له الشفاء العاجل ويقوم باالسلامه .. بإذنه تعالى ,,

,, الحركات الخطره ، لابد وان يحدث فيها مثل هذا ,, فتجنبها ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *