بالفيديو.. استعراضي بمهرجان يخطئ التصويب بالسكين ويصيب زميله في رأسه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. استعراضي بمهرجان يخطئ التصويب بالسكين ويصيب زميله في رأسه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر تهور أحد أشخاص فرقة استعراضية، يستعرض مهاراته في استخدام السكاكين بأحد مهرجانات الطائف، مصيبا شخصا في رأسه بالسكين.
وأبان المقطع المصور المتهور وهو يصوب على لوحة ليخطأ الهدف ويصوبها في رأس زميله الذي يقف في منتصف اللوحة، الأمر الذي سبب حالة من الهلع بين المواطنين.
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13576 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههه الله لايعطيك عافية
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 57 دقيقة
هذه نهاية الهياط
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 57 دقيقة
هذه نهاية الهياط
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 57 دقيقة
هذه نهاية الهياط
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31527 ] نشر منذ 35 دقيقة
نتمنى له الشفاء العاجل ويقوم باالسلامه .. بإذنه تعالى ,,
,, الحركات الخطره ، لابد وان يحدث فيها مثل هذا ,, فتجنبها ,,