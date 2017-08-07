بالفيديو.. استعراضي بمهرجان يخطئ التصويب بالسكين ويصيب زميله في رأسه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر تهور أحد أشخاص فرقة استعراضية، يستعرض مهاراته في استخدام السكاكين بأحد مهرجانات الطائف، مصيبا شخصا في رأسه بالسكين.

وأبان المقطع المصور المتهور وهو يصوب على لوحة ليخطأ الهدف ويصوبها في رأس زميله الذي يقف في منتصف اللوحة، الأمر الذي سبب حالة من الهلع بين المواطنين.