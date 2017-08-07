مجلس الوزراء البحريني: نرفض دعوات تسييس الحج - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

أشاد مجلس الوزراء البحريني بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في خدمة الحجاج، ورعايتهم وبما تقوم به من جهود جبارة في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين.

وأعرب مجلس وزراء البحرين خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية التي عقدت اليوم، عن رفضه القاطع لأي دعوة موجهة لتسييس الحج والزج بهذه الشعيرة الدينية العظيمة لخدمة أغراض سياسية.

وثمن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إلى المملكة، مؤخراً، مشيدا بالاجتماع الذي جمع ملك البحرين بنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.