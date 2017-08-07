مهاجم موناكو على رادار باريس - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أفادت تقارير فرنسية بأن اللاعب الفرنسي الصاعد، كيليان مبابي، هو هدف باريس سان جيرمان وأن النادي مستعد لدفع 180 مليون يورو لموناكو مقابل الحصول على خدماته.

وقالت صحيفة ” ليكيب ” إن المالكين للنادي الباريسي يسعون لتشكيل خط هجوم ثلاثي مكون من البرازيلي نيمار، الذي أعلن ضمه مؤخرا من برشلونة، والأوروجوائي إديسون كافاني، ومبابي لذا يتفاوضون من أجل شرائه.

فيما ذكرت لو باريزيان أن وصول نيمار لنادي العاصمة الفرنسية، جعل باريس سان جيرمان وجهة رئيسية لمبابي قبيل ريال مدريد.