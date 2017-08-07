نادي سلوفاكي يسعى لضم عبدالغني - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وصل نجم الأهلي والنصر السابق الكابتن حسين عبدالغني إلى النمسا لمناقشة عرض نادي سبارتاك ترنافا السلوفاكي.

وذكر مدير أعماله ماهر الورتاني عبر حسابه بتويتر :” تلقى وكيلنا الكابتن حسين عبد الغني دعوة رسمية من نادي سبارتاك ترنافا السلوفاكي للتعاقد معه “.

وكان نادي النصر، قد أعلن الاستغناء رسمياً عن خدمات قائد الفريق الأول لكرة القدم، حسين عبدالغني، وتوقيع المخالصة المالية النهائية معه.