نادي سلوفاكي يسعى لضم عبدالغني - صحيفة صدى الالكترونية

نادي سلوفاكي يسعى لضم عبدالغني
وصل نجم الأهلي والنصر السابق الكابتن حسين عبدالغني إلى النمسا لمناقشة عرض نادي سبارتاك ترنافا السلوفاكي.
وذكر مدير أعماله ماهر الورتاني عبر حسابه بتويتر :” تلقى وكيلنا الكابتن حسين عبد الغني دعوة رسمية من نادي سبارتاك ترنافا السلوفاكي للتعاقد معه “.
وكان نادي النصر، قد أعلن الاستغناء رسمياً عن خدمات قائد الفريق الأول لكرة القدم، حسين عبدالغني، وتوقيع المخالصة المالية النهائية معه.
119[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
ياشين العجوز الثمانينيه الي تبي العرس
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 1 ساعة
يجي منه رغم تقدمه بالعمر … امكانياته عاليه
لاعب يعشق الكورة ومحافظ ومواظب
لكن مايعيبه هو برود اعصابه وعدم النرفزة فهو مثالي في تعامله مع خصومه حتى وهو خسران
الله يهديك يابوعمر وشو له هاللون؟
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10111 ] نشر منذ 41 دقيقة
ماشاء الله
بس كأن العقد جاء بالوقت بدل ضائع 🤔