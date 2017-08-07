ولي عهد أبو ظبي يبحث العلاقات الثنائية مع الرئيس الفرنسي - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبو ظبي من الرئيس الفرنسي، اليوم الإثنين، جرى خلاله استعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر المستجدات والأوضاع التي تشهدها المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال بحث مساعي البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار، وبشكل خاص تعاونهما في محاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.