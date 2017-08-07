الرئيس التونسي يهنيء لاعبي نادي الترجي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

هنأ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، اليوم الإثنين، لاعبي فريق الترجي الرياضي التونسـي وطاقمه الفني والإداري وجماهيره العريضة، بمناسبة الفوز بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم في نسختها السابعة والعشرين التي اسدل عليها الستار أمس الأحد بمصر وذلك للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

وعبر رئيس الجمهورية – وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية – عن بالغ تقديره للمجهودات التي بذلها الترجي الرياضي ومثابرته وإصراره على حصد التتويجات وإعلاء راية تونس في المحافل الرياضية العربية والإقليمية والدوليّة.

وكان الترجي الرياضي التونسي توج أمس الأحد بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم عقب فوزه في مباراة الدور النهائي التي استضافها ملعب الإسكندرية على نادي الفيصلي الأردني بنتيجة 3-2 بعد تمديد الوقت.