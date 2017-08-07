أبا الخيل يدشّن النظام الإلكتروني لإدارة المجّلات العلمية المحُكمة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

دشّن معالي مدير جامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه، مساء اليوم، النظام الإلكتروني لإدارة المجّلات العلمية المحكمة.

وأكد الدكتور أبا الخيل أن هذا النظام يأتي متواكباً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020, وذلك عبر مشروع إبداعي متميز يعتبر الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي وله من الميزات والخصائص ما يكفل الضبط العلمي والبحثي ويبين الحقائق ويجلي الأمور بصورة يمكن من خلالها أن تتحكم المنصة بكل ما تحتاج إليه هذه المجلات العلمية المهمة على مختلف مستوياتها وتنوع تخصصاتها.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المشرف على مجّلات الجامعة الدكتور محمود بن سليمان آل محمود أن ما يشهده عالمنا اليوم من تطور تقني متسارع يحتم علينا جميعاً تطوير وتحديث مخرجاتنا بما يتناسب مع معطيات هذا العصر ومراجعة أهدافنا واستراتيجيتنا ومنظومة عملنا لكي نتمكن من المنافسة ومواكبة التغيرات المتسارعة.

وأشار إلى أن هذا النظام الإلكتروني يوفر كل ما يحتاجه الباحث من كافة النواحي البحثية وحثهم على إجراء بحوث علمية مبتكره ويهيئ الوسائل والإمكانيات لهم ويحفزهم لإنهاء أبحاثهم في جو علمي ملائم.

وقدّم عميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل، شرحاً مفصلاً بيّن فيه آلية العمل للنظام الإلكتروني لإدارة المجلات العلمية المحكمة.

وأوضح أن هذا النظام هو نظام شبكي يتم من خلالها إتاحة الفرصة لكافة الباحثين للتواصل مع المجّلات العلمية المحكمة بهدف نشر ما لديهم من أبحاث ودراسات بعد أن يجتاز عملية الفحص والتحكيم.