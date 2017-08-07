بالصور.. الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها العراقية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اجتمع وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي اليوم، برئيس سلطة الطيران المدني العراقية المهندس حسين محمد كاظم في المقر الرئيس للهيئة العامة للطيران المدني بالرياض بحضور سفير العراق في المملكة الدكتور رشدي العاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين في العراق عبدالعزيز الشمري.

وناقش الجانبان خدمات النقل الجوي وآلية التعاون بين الدولتين وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين وقعها من الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومن الجانب العراقي رئيس سلطة الطيران المدني العراقي .

من جهته، قال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن هذا الاجتماع ناقش آلية تعزيز حركة النقل بين البلدين، مؤكداً أن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية تسعى دائماً لتطوير أطر التعاون في مجال النقل الجوي بينها وبين الدول الأخرى بعقد الاتفاقيات الثنائية الجديدة، أو إحلال الاتفاقيات الثنائية القديمة بينها وبين سلطة الطيران المدني الأخرى، لتواكب التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي وذلك وفقاً للتوجيهات الرامية التي تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو والتطوير لهذا الرافد الحيوي بالمملكة.

وأضاف معاليه : ” مشروع الاتفاقية يتضمن عددا من البنود والنصوص التنظيمية التي تضمن حق الطرفين في الحقوق الممنوحة وتعددية التعيين وبنود تتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران وجدول الطرق للحقوق المتفق عليها، وغيرها من البنود الأخرى ” .

وعبر المهندس حسين محمد كاظم من جانبه، عن سعادته بهذا الاجتماع، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، مؤكداً حرص حكومتي البلدين على تعزيز الفرص للمساعدة على تحقيق المزيد من الدعم للنمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، معبراً عن أمله بأن تتيح هذه الاتفاقية فرصاً للناقلات الجوية في رحلات جوية مباشرة بين البلدين.