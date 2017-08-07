سفارة المملكة بسريلانكا تقيم حفلًا لتوديع أول فوج من الحجاج لهذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ودّعت سفارة المملكة لدى جمهورية سريلانكا، أمس، أول فوج من ضيوف الرحمن المتجهين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438، وذلك بحضور وزير الشؤون الإسلامية السريلانكي محمد حليم، وعدد من المسؤولين.

وكان في وداع ضيوف الرحمن في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى سريلانكا ممدوح محمد علاف، ورئيس القسم القنصلي حمود بن جرمان الأسمري، اللذين عبّرا عن ترحيب المملكة بكل ضيوف الرحمن من شتى بقاع الأرض.

واستعرض القائمون على الحفل من أعضاء السفارة، الجهود الكبيرة والمباركة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الأماكن المقدسة، والعناية بضيوف الرحمن، سائلين الله لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وأن يتقبل الله منهم حجهم، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين.