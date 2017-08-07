23 مليار ريال أرباح البنوك خلال ستة أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حققت المصارف أرباحا خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 بحوالي 23 مليار ريال بتراجع 1.5%، بينما كان التراجع في الربع الثاني حوالي 2%، والسبب الرئيسي في تراجع الأرباح جاء نتيجة لارتفاع المخصصات وخصوصاً في المصارف التي تستحوذ على شريحة تمويل الشركات وتراجعت أرباح 6 مصارف مقابل 6 مصارف نمت أرباحها.

كما حقق بنك البلاد أعلى نمو في الأرباح بنسبة تجاوزت 30%، نتيجة للنمو الكبير في حجم الودائع ومحفظة التمويل التي نمت بشكل متميز خلال العام 2016، وانعكست نتائجها على الأرباح والمتوقع أن يستمر نمو الأرباح الجيد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، بينما تراجعت أرباح البنك الأول بنسبة 40% بسبب المخصصات، وتراجعت أرباح بنك الرياض 24% نتيجة تراجع الودائع ومحفظة التمويل وكذلك ارتفاع المخصصات.

نمت الإيرادات خلال الربع الثاني بحوالي 1% مقارنة مع الربع المماثل، وحقق مصرف الانماء أعلى نمو بنسبة 23% خلال الربع الثاني، والنمو خلال النصف الأول حوالي 29% أما البنك الأهلي تراجعت ايراداته حوالي 4% نتيجة تراجع ودائع العملاء ومحفظة التمويل، يليه البنك الأول وبنك الرياض بحوالي 2% اما مصرف الراجحي فقد تراجعت ايراداته خلال الربع الثاني حوالي 1% على الرغم من نمو صافي الأرباح بسبب خفض المخصصات حيث واصل المصرف خفضها اعتباراً من الربع الأخير من العام 2016 وذلك بسبب تركيز المصرف على تمويل الافراد الذي عادة يكون أقل تعثر.