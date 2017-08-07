بالصور.. خسوف القمر في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقط المرصد الفلكي قبل قليل، صورة لخسوف القمر الجزئي الذي حدث مساء اليوم (الاثنين)، وشوهد في المملكة.

ويعمل المرصد الفلكي ممثلا في وحدة الرصد، على رصد وتصوير ظاهرة خسوف القمر الجزئي، الحادث الآن، والذي يشاهَد في المملكة ومنطقة الخليج العربي، فيما رُفعت صلاة الكسوف في المسجد الحرام، تبعتها بعض بعض المساجد.

يُذكر أن خسوف اليوم، وفق فلكيين، هو الظاهرة الوحيدة خلال العام الجاري، ولن تشهد المملكة خسوفًا للقمر إلا بعد عام كامل، عندما يخسف القمر البدر في شهر ذي القعدة كاملًا العام القادم.