انطلاق دورة الصعود لأندية الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز لكرة الصالات - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

انطلقت، اليوم، على صالة نادي الرياض مباريات المجموعة الأولى من منافسات دورة الصعود لأندية الدرجة الألى المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي المقبل، بإقامة مواجهتين جمعت الأولى فريق حراء وريق الصحارى وانتهى اللقاء بفوز الصحاري بنتيجة 7-5.

وفي المواجهة الثانية تقابل فريق الرياض مع نظيره فريق عرعر وانتهت المواجهة بفوز الرياض بنتيجة 5-2.

وتختتم غدًا الثلاثاء مباريات الجولة الأولى من الدورة ذاتها وذلك بلقاء واحد ضمن المجموعة الثانية تجمع فريق المجد مع فريق الصقور.