" نتفليكس " تستحوذ على ميلر وورلد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عقدت شركة تأجير وبث الأفلام عبر الإنترنت نتفليكس، اليوم الاثنين، أول صفقة استحواذ على دار نشر كتب الرسوم الفكاهية ” ميلر ورلد ” التي أسسها ” مارك ميلر ” .

يذكر أن ” ميلر ” يشتهر بتقديم شخصيات الكارتون الفكاهية الشهيرة مثل ” كيك آس ” و ” كينجسمان ” و ” أولد مان لوجان ” .

وذكرت شركة ” نتفليكس ” أنها تعتزم استخدام شخصيات ” ميلر وورلد ” في الأفلام والحلقات التلفزيونية وعروض الأطفال التي يتم طرحها حصريا لأعضاء ” نتفليكس ” على مستوى العالم.

وقال ” تيد ساراندوز ” الرئيس التنفيذي لشركة ” نتفليكس ” في بيان إن ” مارك أقرب ما يمكن من شخصية ستان لي (مؤلف الكتب المصورة الأمريكي الشهير)، باعتباره مبدع ومجدد مجموعة أشهر القصص والشخصيات في التاريخ.