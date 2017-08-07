مساعد وزير الداخلية يترأس اجتماعا لقادة أمن الحج للوقوف على آخر التجهيزات - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

ترأس الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات، المشرف على الأمن العام، الاجتماع الأول لقادة قوات أمن الحج لهذا العام 1438 هـ الذي عقد بمقر الأمن العام بمنى اليوم الإثنين.

ونقل القحطاني في بداية الاجتماع تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، لكافة العاملين بقيادة قوات أمن الحج، مؤكداً في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع على أهمية المضي قدماً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الأمن والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأشار أثناء الاجتماع إلى أهمية الاستعدادات المبكرة التي تبذل من الأمن العام ممثلة في قيادة قوات أمن الحج ليكون موسم الحج ناجحاً بمراحله كافة في ظل اكتمال تواجد كافة القوات المشاركة في مهمة الحج في مكة المكرمة والمشاعر القدسه، مشيداً بالتفصيلات التي تم تضمينها في خطط أمن الحج هذا العام.

حضر الاجتماع قادة قوات أمن الحج يتقدمهم قائد قوات أمن الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ، الذي عبر عن اعتزازه ومنسوبي قيادات قوات أمن الحج بثقة ولاة الأمر حفظهم الله ليؤدوا هذه الخدمة الأمنية، ابتغاء الأجر والمثوبة من الله في المقام الأول واستشعاراً بواجبهم نحو خدمة ضيوف الرحمن.

واطمأن مساعد وزير الداخلية في الختام على اكتمال التجهيزات اللازمة في كافة المجالات التي تسهل على العاملين أداء مهامهم وأعمالهم.