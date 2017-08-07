بالصور.. إعصار نورو يجتاح اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

ضرب الإعصار نورو، اليابان، اليوم الاثنين، ووصل إلى وسط اليابان مصحوبا بأمطار غزيرة تعادل أمطار أكثر من شهر كامل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن اقتراب نورو، الذي كان في وقت ما أقوى عاصفة في العالم هذا العام، من وسط اليابان دفع السلطات إلي إصدار تحذيرات لإجلاء عشرات الآلاف من سكان شيكوكو أصغر الجزر الرئيسية في اليابان وإلغاء أكثر من 400 رحلة جوية.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية أخرى بعد مصرع شخصين في نهاية الأسبوع أحدهما وهو صياد في الثمانين من عمره خرج أثناء العاصفة لتفقد قاربه. كما لم يتم الإبلاغ عن أي مفقودين وأصيب نحو عشرة أشخاص فقط.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن 52 ملليمترا من الأمطار هطلت خلال ساعة واحدة صباح الليوم الاثنين على بعض أجزاء شيكوكو. ومن المتوقع أن تشهد بعض مناطق وسط اليابان هطول 500 ملليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة حتى صباح غد الثلاثاء.

وقال مديرو ثلاثة مصافي نفط يابانية إنهم أوقفوا شحن المنتجات البترولية من مصافيهم في غرب ووسط اليابان اليوم بسبب الإعصار، ولكن عمليات تكرير النفط والشحن البري لم تتأثر.

وقال موقع تقييم مخاطر العواصف الاستوائية (تروبيكال ستورم ريسك.كوم) إن الإعصار نورو سيفقد قوته على الأرجح ليتحول إلي عاصفة استوائية في وقت لاحق اليوم ثم يتحول إلي منخفض استوائي عندما يتقدم صوب طوكيو غدا الثلاثاء.