أمريكا تعلن عن تطوير قنابل نووية مصغرة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تواصل الولايات المتحدة تنفيذ برنامج تحديث لترسانتها النووية، وتطوير قنابل نووية عالية الدقة، من شأنها أن تؤثر جذريًا على التوازن الاستراتيجى فى العالم، حيث قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية الأمريكية الجنرال بول سيلفا، إن سلاح الجو الأمريكى يستعد لصنع ” قنابل نووية مصغرة ” .

وأضاف الجنرال، حسب موقع ” سبوتنيك ” الروسى، ” إذا كنت تمتلك سلاحا فتاكا فيمكنك الرد على كافة التهديدات بما فى ذلك التهديدات النووية ” .

وأوضح الجنرال أن ” الولايات المتحدة تواصل عملها بشكل مستمر لتطوير سلاحها النووى، بالإضافة لتطوير الصواريخ الباليستية ” .