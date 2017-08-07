بالصور.. تحويل ببراميل الزيت إلى كراسي وأثاث بتصميمات عصرية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نجح شاب في الاستفادة من البراميل التي تكدست لديه عقب ركود قطاع المقاولات والمعدات الثقيلة الذي كان يعمل به، فعمل على إعادة تدويرها، ليصنع منها أثاثا جميلا بألوان زاهية وتصاميم عصرية.

وقال الشاب، ويُدعى علي محمد، 35 عامًا، إنه عمل على تحويل البراميل ذات الشكل الواحد إلى كراسي وطاولات بطريقة عصرية وجميلة، نالت إعجاب من شاهدها، بعد أن كان يبيعها ” سكراب ” بـ 5 ريالات للواحد، دون استفادة منها، إلا أنه يحولها الآن إلى قطع أثاث جميلة.

وأضاف أن الفكرة تحولت من مجرد استفادة من المخلفات إلى مشروع ربحي يتطور، منذ أن بدأ قبل عام ونصف العام، حتى بدأ تسويقها من شهرين فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وينتظر ليرى الإقبال والطلب على المنتج، ليبدأ بعدها الترخيص لورشة كاملة، حيث صمّم 5 أشكال، صنع منها نحو 10 قطع جاهزة.