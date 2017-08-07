⁠⁠⁠⁠⁠ثقافية الخرج تقيم أمسيّة شعرية في الدلم.. غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تقيم اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بالرياض، غدًا، الأمسيّة الثقافية الشعرية الشبابية، في مقر نادي بن عباس الموسمي بالدلم.

ويشارك في الأمسية الشعراء محمد بن عبدالله المطيردي، وراشد بن عبدالله النويصر ، وعبدالعزيز بن عبدالحميد العسكر، وأنس بن عبدالعزيز المجلي، ويدير الأمسية محمد بن تركي الشدي.

وتأتي هذه الأمسية ضمن فعاليات مهرجان إجازتي الصيفي الذي تنظمه إدارة تعليم الخرج، وتقام فعالياته في الأندية الموسمية وأندية الأحياء في السيح والدلم والهياثم.