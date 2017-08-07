 عامل يذبح زوجته بعد اكتشافه زواجها من رجلين آخرين - صحيفة صدى الالكترونية

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عامل يذبح زوجته بعد اكتشافه زواجها من رجلين آخرين

عامل يذبح زوجته بعد اكتشافه زواجها من رجلين آخرين
نورة الشهري(صدى):

تمكنت شرطة عابدين بوسط القاهرة، من إلقاء القبض على عامل متهم بتسديد عدة طعنات نافذة لسيدة، لتسقط غارقة في دمائها وسط الشارع وهو ما دعا شهود العيان الشرطة والإسعاف لنقل السيدة للمستشفى بين الحياة والموت.

واقتادت الشرطة المتهم للتحقيق معه، وبمناقشته اعترف بأن الضحية زوجته، وأنه على خلاف معها، وقد تغيبت عن منزلهما منذ فترة.

وأشار المتهم إلى أنه اكتشف زواجها من رجلين آخرين وهي في عصمته، قائلًا: ” اتجوزت اتنين وهي على زمتي ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 437 ] نشر منذ 1 ساعة

لو اديتها مجال ما خلصت عليها
تأكد نص الحي بيكون متجوزها
يالله ياعم مالدنيا عندكو صارت معكوسة

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