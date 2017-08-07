الشرطة الإيطالية تعتقل رجل إطفاء متطوعًا أشعل حرائق - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم الإثنين، رجل إطفاء متطوعًا من صقلية أشعل حرائق وأجرى مكالمات طوارئ وهمية لكسب المال مقابل الاستجابة والمشاركة في إطفاء تلك الحرائق.

وتتعرض مساحات واسعة من إيطاليا لدرجات حرارة قائظة وموجة جفاف طويلة لكن السلطات تقول إن حرائق الغابات في بعض المناطق كانت متعمدة.

وحققت الشرطة في صقلية مع 15 شخصا بالقرب من بلدة راجوزا الجنوبية الشرقية تعتقد أنهم تآمروا لإشعال حرائق أو الإبلاغ عن حرائق وهمية لكي يضمنوا الحصول على مقابل نقدي يبلغ 10 يورو في الساعة مقابل تعاملهم مع الطوارئ.

وقالت الشرطة، إن المجموعة أثارت الشكوك بعدما استجابت لنحو 120 حادثا مقارنة مع 40 حادثا تعاملت معها مجموعات أخرى في الفترة الزمنية نفسها، مشيرة إلى أن زعيم العصابة فقط يعتبر خطيرًا بدرجة تبرر وضعه رهن الإقامة الجبرية لأنه استمر في إشعال الحرائق بعدما توقف الآخرون.