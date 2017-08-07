بالصور.. مرض يفتك بماشية أهالي ميسان الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

تشهد محافظة ميسان، كارثة صحية كبيرة، حيث تُصيب الماشية جنوب الطائف، والمُتمثلة في مرضٍ بدأ يفتك بأعداد كبيرة من الأغنام في المنطقة.

وكشفَ بعض مربِّي الماشية عن خسائرهم جراء ذلك المرض الذي أصاب ماشيتهم، التي تُقدر بعشرات الآلاف من الريالات، مشيرين إلى اسمه بالعامية ” أبو لسان ” ، وهو عبارة عن تقرحات تُصيب الفم واللسان، مع تورم، وكذلك حدوث تورم برأس الحيوان.

وناشد الأهالي وزارة الزراعة بالتحرك لاتخاذ حلول سريعة لإيقاف ذلك المرض عن طريق مكافحته؛ حتى لا يزيد نفوق الماشية بسببه، ووقوف لجنة مختصة لتقصي أسباب انتشار هذا الوباء.