وفد الوساطة الكويتي يغادر المملكة متجها لمصر - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

غادر المملكة، مساء اليوم الإثنين، الشيخ ” صباح الخالد ” ، وزير الخارجية الكويتى، المملكة متجها إلى القاهرة على رأس وفد رفيع فى زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى .

ويضم الوفد الكويتى الشيخ ” محمد العبد الله المبارك الصباح ” وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير الإعلام بالوكالة، وكان فى استقبال الوفد الكويتى بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة السفير ” طارق القونى ” مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وبحسب مصادر مطلعة، تأتى زيارة الوفد الكويتى لمصر فى إطار جولة تشمل المملكة ومصر والإمارات وسلطنة عمان، حيث سيلتقى الوفد خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات ويسلم رسالة إلى الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسى ” من أمير دولة الكويت، تتناول جهود الوساطة الكويتية بشأن أزمة قطر، وآخر التطورات على صعيد التواصل مع الدوحة، فى إطار موقف دول الرباعى العربى، من تورط قطر فى دعم الإرهاب وتهديد أمن المنطقة العربية .

يُذكر أن الشيخ ” صباح الأحمد الصباح ” أمير دولة الكويت، يقوم بجهود وساطة منذ بدء الأزمة القطرية فى الأسبوع الأول من يونيو الماضى، وهى الجهود التى حظيت بإشادة دولية واسعة، فى محاولة لحل الخلاف بين الدول الداعية لمواجهة الإرهاب وقطر .