مورينيو: سأقاتل من أجل ضم جاريث بيل إذا رحل عن ريال مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي إنه سيقاتل من أجل ضم أحد نجوم ريال مدريد ، إذا تم فتح باب خروجه من النادي الملكي.

وظهر البرتغالي أمام وسائل الإعلام قبل كأس السوبر الأوروبي ، ونقلت صحيفة ” آس ” الإسبانية تصريحاته ، حيث بدأ بالحديث عن زيدن الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، معلقا ” دورك كمدرب هو تحقيق النتائج ، وأعتقد أن نتائجه تتحدث عنه ، لم يسبق أن قال لي إنه يريد أن يكون مدربًا ” .

وحول جاريث بيل ، قال جوزيه مورينيو ” إذا لعب غدًا لن أقترب منه ، لأنه سيكون ضمن خطط المدرب والنادي المنافس ، ولا يمكننا الاقتراب بأي شكل من الأشكال ، ولكن في حال كان أمر خروجه مفتوحًا ، مثلما يقول البعض ، فسوف أنتظر وأحارب من أجله ” .

وعن لاعبه فيل جونز المعاقب ، قال ” أعتقد أنه من الطبيعي أن يحتفل اللاعب مع زملائه بالميدالية ، جونز وبايلي لن يكونا متاحين غدًا، ولكن ماتيتش جاهز للمشاركة ” .

وحول الفرق بين ريال مدريد عندما دربه مورينيو، والنسخة الحالية من الملكي ، قال جوزيه مورينيو ” عندما وصلت لم يكن الفريق يصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، وعندما غادرت كان متأهلا 3 مرات لهذا الدور، وبطلًا لإسبانيا بعدما ووضع حدًا لهيمنة برشلونة ” .

وأضاف ” دعونا نحاول الفوز غدًا ، ولكن هناك فارق واضح بين بطل الدوري الأوروبي والفائز بدوري أبطال أوروبا ” .

واستدرك ” الدوري الأوروبي مراحله أكثر صعوبة ، ولكن الدافع فيه أقل من دوري أبطال أوروبا ” .