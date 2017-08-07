ضبط 21 قطعة أثرية ترجع للعصر الروماني جنوب مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ضبطت مباحث السياحة والآثار بمدينة سوهاج المصرية، 21 قطعة أثرية ترجع للعصر الروماني اليوناني تم ضبطها داخل منازل كان أصحابها يقومون بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بها.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مصطفى أنس مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنازلهم بدائرة مركز أخميم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي للحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر قم 3720 إدارى أخميم.