" صدى " في مرمى نيران خدم تميم.. المتآمرون يتجاهلون أنها سعودية.. ويعجزون عن الرد على تقريرها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قبل ثلاثة أيام ومنذ نشر تقرير ” صدى ” بعنوان ” بالأسماء والأدوار.. مصادر ” صدى ” تفضح الإعلاميين المتأمرين في قطر واليمن بقيادة بشارة وكرمان ” ، الذي أسقط ورقة التوت عن المتآمرين على الأوطان من سدنة نظام تميم ، صدرت أوامر ممولي الإرهاب في الدوحة، للجانهم الإلكترونية بالهجوم على صحيفة ” صدى ” بوقاحة معهودة منهم، لكن المثير للدهشة هذه المرة أن عقول السدنة عجزت عن مجرد الخروج على النص ، فجاءت كل تغريداتهم بصيغة واحدة وربما يرجع ذلك إلى افتقار أبواق الإخوان للخيال أو اعتيادهم على التنفيذ الحرفي لأوامر من يدفعون أكثر.

ويبدو أن حالة التخبط التي يعيشها الإعلاميون المأجورون لقطر لم تنته بعد، فكان لتقرير ” صدى ” صدى واسعا أربكهم وأزعجهم وأخرجهم من جحورهم التي يختبئون فيها.

وظهر الارتباك جليا في أبواقهم الإعلامية، حيث كتب أبرز مرتزقة توكل كرمان، ياسين التميمي، المقيم في تركيا، والذي كان اسمه حاضرا في التقرير، عبر فيس بوك، منشورا ركيكا، وصف فيه صحيفة صدى بالإماراتية، في محاولة فاشلة لإثارة حالة من الضبابية حول الحقائق التي وردت في التقرير والتي لا يمكنهم إنكارها ، وكعادة الإخوان وأتباعهم في اليمن وقطر عندما يواجهون بالحقائق وحينما تضيق عليهم الخناق فإنهم يلجأون إلى التطاول وكان هذا واضحا من وصفهم للزميلة نجود العتيبي بالصحفية المبتدئة.

الغريب أن التميمي لم يأت بدليل واحد يكذب فيه ما جاء في التقرير، ولم تكن أمامه حيلة غير الهجوم على الصحيفة وصحفييها، ولكن تخبطه وارتباكه فضحه بعد أن أخطأ في نسب الصحيفة للإمارات.

ومهمة التميمي، الظهور في القنوات الإخوانية الفضائية المختلفة للترويج للحملات العدائية على دول التحالف وخاصة الإمارات، كما لوحظ استضافته بشكل يومي في قناة الجزيرة كما أنه يكتب مقالات في عدد من المواقع والصحف التابعة لعزمي بشارة والموالية لقطر والإخوان حيث يهاجم فيها دول التحالف العربي بشكل مباشر .

ويبدوأن تغريدة التميمي معممة بأوامر من أسياده في قطر، لأن بقية المتآمرين الآخرين ومنهم أحمد اليوسفي ، وعبد الرقيب الهدياني، ومنصور الفقيه نقلوا نفس التغريدة نصا مما يفضح اللجان الإلكترونية لدى التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان التي فشلت حتى في أكاذيبها وادعاءاتها المفضوحة.

وأظهرت مواقفهم الأخيرة التي تم رصدها أنهم مجرد أدوات لتنفيذ أجندة دولة قطر على حساب قضايا وطنهم ولم يقتصر بهم الحال على ذلك بل تمادوا للإساءة لدول التحالف العربي وتشويه دورها البطولي في اليمن والتقليل من تضحياتها بل والسخرية من تلك التضحيات.

لمطالعة التقرير بالكامل.. بالأسماء والأدوار.. مصادر ” صدى ” تفضح الإعلاميين المتأمرين في قطر واليمن بقيادة بشارة وكرمان