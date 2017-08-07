سيارة فيراري مطلية بالذهب - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 7
أغسطس
ثم لتسالن يومئذ عن النعيم
احمدربك علي النعمه سوف تسئل عن النعيم يوم الحساب ،
اعرف تاجر رافع خشمه بيوم وليله طلع فقير ومنبوذ اكرهوه الناس والسبه ما حمد ربه علي النعمه
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 2 ساعتين
ثم لتسالن يومئذ عن النعيم
محمد[ عدد التعليقات: 1908 ] نشر منذ 2 ساعتين
احمدربك علي النعمه سوف تسئل عن النعيم يوم الحساب ،
اعرف تاجر رافع خشمه بيوم وليله طلع فقير ومنبوذ اكرهوه الناس والسبه ما حمد ربه علي النعمه