 ⁠⁠⁠⁠⁠تركيا تفرق مظاهرة للأكراد تطالب بإطلاق سراح معتقلين - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠تركيا تفرق مظاهرة للأكراد تطالب بإطلاق سراح معتقلين

⁠⁠⁠⁠⁠تركيا تفرق مظاهرة للأكراد تطالب بإطلاق سراح معتقلين
أنقرة(صدى):

فرقت الشرطة التركية مظاهرة نظمها حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد تطالب بإطلاق سراح برلمانيين وصحفيين معتقلين منذ عام على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.

وأوضحت قناة ” روسيا اليوم ” اليوم الإثنين، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المظاهرة.

يذكر أن الحكومة التركية اعتقلت نحو 50 ألف شخص ، وأوقفت 150 ألف موظف من بينهم مدرسون وقضاة وجنود عن العمل ، جراء محاولة الانقلاب التي وقعت في منتصف يوليو من العام الماضي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 58 دقيقة

لا اعلم لماذا الانقلابات في تركيا مصيرها الفشل

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