⁠⁠⁠⁠⁠تركيا تفرق مظاهرة للأكراد تطالب بإطلاق سراح معتقلين - صحيفة صدى الالكترونية

تركيا تفرق مظاهرة للأكراد تطالب بإطلاق سراح معتقلين
فرقت الشرطة التركية مظاهرة نظمها حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد تطالب بإطلاق سراح برلمانيين وصحفيين معتقلين منذ عام على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.
وأوضحت قناة ” روسيا اليوم ” اليوم الإثنين، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المظاهرة.
يذكر أن الحكومة التركية اعتقلت نحو 50 ألف شخص ، وأوقفت 150 ألف موظف من بينهم مدرسون وقضاة وجنود عن العمل ، جراء محاولة الانقلاب التي وقعت في منتصف يوليو من العام الماضي.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 58 دقيقة
لا اعلم لماذا الانقلابات في تركيا مصيرها الفشل