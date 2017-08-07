⁠⁠⁠⁠⁠تركيا تفرق مظاهرة للأكراد تطالب بإطلاق سراح معتقلين - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

فرقت الشرطة التركية مظاهرة نظمها حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد تطالب بإطلاق سراح برلمانيين وصحفيين معتقلين منذ عام على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.

وأوضحت قناة ” روسيا اليوم ” اليوم الإثنين، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المظاهرة.

يذكر أن الحكومة التركية اعتقلت نحو 50 ألف شخص ، وأوقفت 150 ألف موظف من بينهم مدرسون وقضاة وجنود عن العمل ، جراء محاولة الانقلاب التي وقعت في منتصف يوليو من العام الماضي.